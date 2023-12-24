Любитель матрасов грозит жителям России в перерывах между облизыванием НАТОвского сапога."Я не сомневаюсь, что эти списки есть.
Ваши дети, может быть, внуки - заплатят кровью
Комментарии
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Виктор Хованов
Враг народа - это национальность. Причём определённая. Внешние враги - они все известны, для них мы тоже имеем палицу. А эти враги внутри страны и уже внутри народа. С этими сложнее. А ведь придётся.
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18 час.
Т
Тамара
Вот поэтому и надо именно с них начинать.
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17 час.
Александр Долин
👍😀😀👍👍👍👍
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15 час.
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