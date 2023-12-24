ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так правящие у них привыкли ТАЩИТЬ СЕБЕ В КАРМАН, откуда взяться средствам после тогоЮ как все растащат?... У них это..."Загугли самый мо...
  • лина любимцева
    Таджики едут в Россию, чтобы ТОРГОВАТЬ НАРКОТОЙ. Мне рассказывал один пограничник, который служил в Таджикистане на о..."Загугли самый мо...
  • Е Пронина
    надо спросить с того кто им народных присваивает)какого народа оне народные??? конечно, лишить и более никому не прис...В наглости и высо...

Ваши дети, может быть, внуки - заплатят кровью

Ваши дети, может быть, внуки - заплатят кровью

Любитель матрасов грозит жителям России в перерывах между облизыванием НАТОвского сапога."Я не сомневаюсь, что эти списки есть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Хованов
Враг народа - это национальность. Причём определённая. Внешние враги - они все известны, для них мы тоже имеем палицу. А эти враги внутри страны и уже внутри народа. С этими сложнее. А ведь придётся.
Ответить
18 час.
Т
Тамара
Вот поэтому и надо именно с них начинать.
Ответить
17 час.
Александр Долин
👍😀😀👍👍👍👍
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх