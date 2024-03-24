Раскрыты привлекательные подержанные машины, покупка которых обернется большими неприятностями

Покупка подержанного автомобиля является такой же азартной игрой, что и подбрасывание вверх монетки. Делая и то и другое существует 50-процентная вероятность оказаться правым, но и шанс промахнуться точно такой же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии