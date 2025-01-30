Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +16°, облачно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +13°, облачно• Алушта: +13°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +14°, облачно• Бахчисарай: +17°, облачно• Джанкой: +16°, пасмурно• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +13°, обла.
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