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В Барнауле суд лишил прав мать и сына после попытки женщины взять вину за аварию на себя

В Барнауле суд лишил прав мать и сына после попытки женщины взять вину за аварию на себя

Инспекторы предложили обоим пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако и мать, и сын отказались В Барнауле суд рассмотрел дело о ДТП, после которого мать попыталась взять ответственность на себя, чтобы, как она позже заявила, уберечь сына от наказания за нетрезвое вождение.

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