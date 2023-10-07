В Смоленске суд обязал зарегистрировать право муниципальной собственности на братские могилы

Объект культурного наследия находится в Шумячском районе Прокуратура Шумячского района через суд обязала местную администрацию зарегистрировать право муниципальной собственности на братскую могилу советских граждан.
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