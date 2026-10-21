Покупка телевизора в России все чаще превращается в расчетливый выбор. Но универсальной формулы у него нет: один человек ищет максимально сильные впечатления от кино, другой хочет подчеркнуть свой статус, а третий внимательно сравнивает характеристики и отказывается платить за незаметные для него улучшения.