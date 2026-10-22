В Кургане 50-летняя работница деревообрабатывающего предприятия потеряла левую кисть на станке. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда, выяснив, что женщина не прошла необходимый инструктаж и обучение.
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