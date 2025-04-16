У Никольского монастыря и у Олешни в Курской области идут ожесточенные бои

«Враг понес существенные потери на территории Никольского монастыря. Разрозненные группы ВСУшников пытаются сбежать в направлении Сумской области, по отступающему противнику наносится комплексное огневое поражение», — говорится в сообщении, передает «Лента.
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