Как составляют современные портфели из фондов?

Я уверен, что подавляющее большинство начинающих инвесторов представляют себе структуру портфеля примерно так: большую часть портфеля составляют акции, немного облигаций для защиты, товары для выбора и, возможно, какие-то другие редкие активы — недвижимость, валюты, фонды, краудфандинг.
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