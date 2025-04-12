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Реалика

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Как составляют современные портфели из фондов?

﻿﻿Я уверен, что подавляющее большинство начинающих инвесторов представляют себе структуру портфеля примерно так: большую часть портфеля составляют акции, немного облигаций для защиты, товары для выбора и, возможно, какие-то другие редкие активы — недвижимость, валюты, фонды, краудфандинг.

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