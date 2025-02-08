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ТВ «Реала» привело статистику ВАР: у «Мадрида» отрицательный баланс – на 27 решений больше против клуба,, чем в его пользу, «Барса» и «Атлетико» – в плюсе

На Real Madrid TV вышло очередное видео с критикой испанских судей, в котором говорится о том, что «Мадрид» пострадал больше всех остальных команд из-за решений, принятых на основе ВАР с 2018 года.

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