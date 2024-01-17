Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jury Uhov
    А тебя бы жаба задавила отдать гробовые, чтобы дочь не присела на зону?Сотрудники уголов...
  • Игорь Петров
    Маловато будет!В Кемеровской обл...
  • Александр Лагуткин
    Глава СК РФ Александр Бастрыкин: За минувший год количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигранта...Почти 70 мигранто...

Специалисты соединения РХБ защиты ВВО из Забайкалья осваивают современные образцы огнеметных систем «Солнцепёк»

Специалисты соединения РХБ защиты ВВО из Забайкалья осваивают современные образцы огнеметных систем «Солнцепёк»

В дальнейшем на практических занятиях в полевых условиях боевые расчёты отработают действия на марше, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнём.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх