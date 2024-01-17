Специалисты соединения РХБ защиты ВВО из Забайкалья осваивают современные образцы огнеметных систем «Солнцепёк»

В дальнейшем на практических занятиях в полевых условиях боевые расчёты отработают действия на марше, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнём.
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