Специалисты соединения РХБ защиты ВВО из Забайкалья осваивают современные образцы огнеметных систем «Солнцепёк»

В дальнейшем на практических занятиях в полевых условиях боевые расчёты отработают действия на марше, нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, подготовке к открытию огня, разведке целей и решению задач по управлению огнём.