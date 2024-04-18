Сэндвич на круассане алла капрезе с лигурийским песто

Ингредиенты: Кунжут чёрный — 1 гр Паста песто натуральная от шефа — 80 гр Сыр моцарелла мини в рассоле — 100 гр Руккола свежая — 10 гр Помидоры черри красные свежие — 90 гр Круассан французский 65 гр — 4 шт Приготовление: Шаг 1 Разогрейте духовку до 180°С.
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