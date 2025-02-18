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Царьград

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Премьер Мелони требует у ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

Премьер Мелони требует у ЕС отказаться от «антитрамповского формата» по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз отказаться от «антитрамповского формата» по Украине.

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