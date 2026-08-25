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ISU не будет публиковать список тех, кому отказано в получении нейтрального статуса

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет публиковать список российских фигуристов, которым отказано в получении нейтрального статуса.

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