Белоусов предупредил о ядерном риске: Что США могут готовить для Европы и почему Москва встревожена

Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов предупредил о ядерном риске, который связан с действиями США.
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