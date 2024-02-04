Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Наталья Эрнст
    Спасибо 👍 Постараюсь найти5 самых вкусных п...
  • Эльдар Алиев
    Завтрак туриста сейчас продаются, производитель Санта Мария, очень вкусная по госту сделали👍5 самых вкусных п...
  • Петр Ядренников
    Назовите лавурек и другой коментарийЛепешка и фарш: п...

Показываем как сделать великолепные домашние куриные котлеты без мясорубки. В основе куриная грудка

Показываем как сделать великолепные домашние куриные котлеты без мясорубки. В основе куриная грудка

Котлеты часто ассоциируются с трудоемким процессом измельчения фарша на мясорубке, и если у вас ее нет дома, приходится прибегать к покупке готового фарша, что негативно сказывается на качестве и вкусе блюда.

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