С праздником Светлой Пасхи! В пасхальное воскресенье православных верующих, жителей области, отмечающих Пасху, священнослужителей Ивановской митрополии поздравил губернатор Станислав Воскресенский: «Праздник Пасхи наполняет сердца людей особой радостью, которую мы стараемся разделить с родными и близкими.
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