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Новая технология FAST CAR2 ускоряет производство композитов для ракетных сопел

Новая технология FAST CAR2 ускоряет производство композитов для ракетных сопел

Инженеры Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса представили технологию FAST CAR2, которая радикально меняет производство углерод-углеродных композитов.

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