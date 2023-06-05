Бензема ушел из «Реала», Златан завершил карьеру в 41 год, Малком признан игроком сезона РПЛ, Хачанов сыграет с Джоковичем в 1/4 «Ролан Гаррос» и другие новости

1. «Реал» объявил об уходе Карима Бензема после 14 лет в клубе. Легенда «Мадрида» ушла красиво, забив в последнем матче за клуб.
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