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Когда милый ёжик вдруг показывает характер

Когда милый ёжик вдруг показывает характер

Мужчина спокойно лежал, пока ёжик решил изучить его ногу. Всё выглядело вполне безобидно, но у маленького колючего гостя, похоже, оказалось своё представление о дружбе.

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