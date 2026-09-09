Мария Захарова напомнила о «детской радости» Сикорского от подрыва «Северных потоков».Представитель МИД России Мария Захарова подвергла жёсткой критике главу МИД Польши Радослава Сикорского за его антироссийские инициативы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Трамп, не дави»:...
- "Человек автомати...
- M Приставы выдворил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым