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Военные новости ★ спецоперация

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Бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнём противника занимают позицию ВСУ в Работино

Бойцы 70-го полка на мотоцикле под огнём противника занимают позицию ВСУ в Работино

Двое военнослужащих 70-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил РФ совершили впечатляющий прорыв в окрестностях Работино на Запорожском направлении.

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