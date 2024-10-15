Житель Севастополя получил 15 лет колонии за шпионаж

Cевастополец установил связь с СБУ для передачи данных о расположении военных объектов. 45-летний гражданин предоставил СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах.