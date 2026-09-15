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18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР

18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР

Жителя Херсонской области, передававшего ГУР Украины данные о российских военных, осудили на 18 лет. Об этом 15 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России .

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