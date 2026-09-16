Эпоха ведомых: США впервые испытают реактивные дроны в связке с F-35

Военно-воздушные силы США впервые задействуют ведомые беспилотники в единой связке с истребителями на учениях «Изумрудный флаг» в декабре.
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