В Курске будут демонтировать кабели, незаконное установленные на опорах

Работы проведут на улицах: Дубровинского, Октябрьской, Краснознаменной, Ямской, Чайковского, парка имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача), Светлой, Хуторской, Садовой, Красный Октябрь, Прогулочной, 1-й Степной, Гремяченской, Гагарина.
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