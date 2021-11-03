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Беларусь и Азербайджан намерены развивать сотрудничество в сфере образования

Беларусь и Азербайджан намерены развивать сотрудничество в сфере образования

Беларусь и Азербайджан намерены расширять сотрудничество в сфере образования. Об этом было объявлено на встрече министр образования Беларуси Игоря Карпенко с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает пресс-служба Минобразования.

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