Беларусь и Азербайджан намерены развивать сотрудничество в сфере образования

Беларусь и Азербайджан намерены расширять сотрудничество в сфере образования. Об этом было объявлено на встрече министр образования Беларуси Игоря Карпенко с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает пресс-служба Минобразования.