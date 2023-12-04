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    Согласна, только проблемный ребёнок, которого недолюбили, обычно сильный и знает как добиться своего, а ребёнок котор...Своих детей любите.
  • Анатолий Анатольев
    А где перечень?В Роскачестве наз...
  • Владимир Акулов
    Значения и смыслы....Всё изначально бессмысленно... Мы сами ДЛЯ СЕБЯ наделяем *смыслом* какой-то знак ...То, чего вы больш...

Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

Вопрос врачу: «У меня аллергия на мандарины. Чем их заменить, чтобы ощутить праздник?»

Если я ем мандарины, буквально через полчаса покрываюсь сыпью, все зудит и чешется. Но в Новый год кругом мандарины, и так хочется побаловать себя!  Можно ли мне их есть — или чем-то заменить, чтоб оставить атмосферу праздника? Ника, 27 лет Яна Болотова Аллергология Главный врач, аллерголог клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Против простуды и депрессии «Мандарины — кладезь витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддержать иммунитет и поднять настроение в хмурые дни, — отмечает врач-аллерголог Яна Болотова.

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