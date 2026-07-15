Трамп "подменил" Украину Америкой

Глава Белого дома опубликовал коллаж со встречи с Зеленским, где заменил выставленную в зале карту.Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Truth Social опубликовал коллаж, в котором рядом с изображением мировых лидеров стоит изменённая карта: вместо карты Украины, как на оригинале, там оказалась карта Северной Америки с наложением флага США, отмечает финское издание Ilta‑Sanomat.