Поражение Киева увидели в российском «чудо-оружии»

Forbes: ВСУ не угнаться за российским «чудо-оружием» в виде планирующих бомб Киев терпит поражение в сфере вооружений, так как авиационное оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разы ограниченнее российского.
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