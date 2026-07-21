Регулятор Китая провел встречу с инвесторами: фокус на защите частных вкладчиков

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) сигнализировала об усилении контроля над количественной (алгоритмической) торговлей в рамках более широких усилий по стабилизации рынка капитала и укреплению доверия инвесторов на фоне недавней волатильности.