Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Царьград Коллаж Царьграда. Работы в кабинетах Министерства обороны у следователей невпроворот: очередным фигурантом уголовного дела стал бывший начальник продовольственного управления Виктор Таразевич, ущерб от действий которого оценивается минимум в 700 млн рублей.

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