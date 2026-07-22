Пять рублей с каждой банки тушёнки. Пока страна воюет, в Минобороны наладили выгодный бизнес

Царьград Коллаж Царьграда. Работы в кабинетах Министерства обороны у следователей невпроворот: очередным фигурантом уголовного дела стал бывший начальник продовольственного управления Виктор Таразевич, ущерб от действий которого оценивается минимум в 700 млн рублей.
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