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Парламентская газета

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Правительство России поддержало инициативу Думы Астраханской области

Правительство России поддержало инициативу Думы Астраханской области

Депутаты Думы Астраханской области предложили исключить из Налогового кодекса Российской Федерации перечень видов предпринимательской деятельности по оказанию услуг уличных патрулей и охранников, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.

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