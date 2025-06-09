Правительство России поддержало инициативу Думы Астраханской области

Депутаты Думы Астраханской области предложили исключить из Налогового кодекса Российской Федерации перечень видов предпринимательской деятельности по оказанию услуг уличных патрулей и охранников, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.
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