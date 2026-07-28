День, который нельзя забывать🕊️ В оздоровительном лагере ЗОЛОТОЙ КОЛОС прошла акция-реквием в память о детях, ставших жертвами войны в Донбассе.
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День, который нельзя забывать🕊️ В оздоровительном лагере ЗОЛОТОЙ КОЛОС прошла акция-реквием в память о детях, ставших жертвами войны в Донбассе.
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