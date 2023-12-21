В УрГАУ предложили использовать техническую коноплю как фильтр для воздуха

Специалисты Уральского федерального (УрФУ) и Уральского государственного аграрного (УрГАУ) университетов установили, что техническая конопля, которая не содержит наркотических веществ, поглощает углекислый газ лучше, чем многие сельскохозяйственные культуры, и в 3-5 раз больше, чем хвойные растения.