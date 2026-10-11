Тени Торнфилда: страшный секрет который Рочестер скрывал от юной гувернантки

В тот вечер, когда я впервые услышала смех на третьем этаже, в Торнфилде бушевал ветер. Он бился в ставни, словно просился внутрь, и гнал по коридорам холодные сквозняки.
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