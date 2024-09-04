Глава Минтранса Савельев: ВСМ может появиться и на Дальнем Востоке

Вслед за европейской частью России высокоскоростное железнодорожное сообщение (ВСМ) могут запустить и на Дальнем Востоке, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в рамках сессии "На Восток! Маршруты нового времени" на Восточном экономическом форуме.