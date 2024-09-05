В Херсонской области полицейские изъяли марихуану у жителя села Тарасовка Алешкинского округа

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области установили причастность к незаконному обороту наркотических средств 52-летнего жителя села Тарасовка Алешкинского округа.
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