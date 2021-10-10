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«Турецкая экспансия, исламская демография, неоосманизм, пассионарность»? Я вас умоляю!

«Турецкая экспансия, исламская демография, неоосманизм, пассионарность»? Я вас умоляю!

Навскидку, без справочников: на сколько больше рожает средняя турецкая женщина по сравнению с россиянкой (а среди россиянок преобладают русские, как бы не истерили всепропальщики в комментах, которым под каждой кроватью чудится неучтённая узбечка)? Или ещё вопрос: когда там великий и неудержимый султан Эрдоган возродит Османскую империю (ну или построит Великий Туран — это уж кому какая страшила больше по нраву)? К следующему четвергу или чуть попозже? Взгляните вот на эту карту: Она составлена по итогам крайних президентских выборов в Турции.

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Севастьян Сороколетов
Как тщательно "аффтор" покрыл карамельной маскировкой российскую демографическую катастрофу, мол нечего волноваться, всё хорошо! А может нет? Действительно, с 90-х всё "хорошо" и идёт по плану, но совсем не нашему... автор обычный проплаченный или идейный госдеповский пропагандон.
Зоя Жук
Ну все свели только к теме рождаемости. Политика имеет много граней.

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