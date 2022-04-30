Комиссар Яррик назвал Попасную ключевой точкой в зачистке Луганской области от ВСУ

Освобождение города Попасная позволит армии России, а также бойцам Народной милиции ЛНР отрезать ВСУ от основных сил и развить наступление на позиции неонацистов, считает автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
Освобождение города Попасная позволит армии России, а также бойцам Народной милиции ЛНР отрезать ВСУ от основных сил и развить наступление на позиции неонацистов, считает автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
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