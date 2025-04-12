Над Россией минувшей ночью сбили 36 украинских дронов

Над Россией минувшей ночью уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.