Страна и люди
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Страна и люди

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Над Россией минувшей ночью сбили 36 украинских дронов

Над Россией минувшей ночью сбили 36 украинских дронов

Над Россией минувшей ночью уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

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