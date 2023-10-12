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Подоляк обвинил Запад в слишком медленных поставках оружия ВСУ

Подоляк обвинил Запад в слишком медленных поставках оружия ВСУ

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил западные страны в провалах контрнаступления ввиду долгих поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые в Киеве называют «выпадением из графика».

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