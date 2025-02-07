После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

Игорь Кузнецов

Как вариант - обозначить "зону отселения", описать имущество и т.д., вывезти всех гражданских. Но... с февраля 2022 года не было даже теробороны в приграничных областях с Украиной. Объявили КТО только после масштабного террористического прорыва в августе 2024 года. А кто стоял там на блок-постах? В основном - призывники на срочную службу. С этим ещё будут разбираться кто допустил такое, пока под арестом те, кто куда-то "увёл" выделенные госбюджетные деньги на строительство оборонных объектов.