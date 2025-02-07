Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

После "народных протестов" Хинштейн "прорвался" к Путину, чтобы рассказать о проблемах курян и "добыть" денег

БлокнотРУ Напрямую и без посредников рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн всю правду о своем регионе президенту России Владимиру Путину.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как вариант - обозначить &quot;зону отселения&quot;, описать имущество и т.д., вывезти всех гражданских. Но... с февраля 2022 года не было даже теробороны в приграничных областях с Украиной. Объявили КТО только после масштабного террористического прорыва в августе 2024 года. А кто стоял там на блок-постах? В основном - призывники на срочную службу. С этим ещё будут разбираться кто допустил такое, пока под арестом те, кто куда-то &quot;увёл&quot; выделенные госбюджетные деньги на строительство оборонных объектов.
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7 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь Александра Хинштейна!!
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6 час.
Александр Денисов
Государство обязано возместить курянам потерявшим кров и имущество, по вине государства, все в полном объеме, а не эти подачки... А то таджикам всяким мало того что квартиры, а еще и дворцы за 3,5 ярда...
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6 час.
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