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ЦРУ разработало стратегию развала СССР еще в 1948 году – рассекреченный документ американской разведки

ЦРУ разработало стратегию развала СССР еще в 1948 году – рассекреченный документ американской разведки

Центральное разведывательное управление США начало публиковать первые рассекреченные документы. Вероятно, данное событие связано с предвыборными обещаниями президента США Дональда Трампа об обнародовании важных документов ЦРУ.

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