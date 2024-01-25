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В России стали реже приобретать однокомнатные квартиры

В России стали реже приобретать однокомнатные квартиры

Готовые студии и полуторки стали пользоваться меньшим спросом. Согласно приведенным федеральной компанией «Этажи» данным, доля спроса на однушки и студии на вторичном рынке уменьшилась с 60,3% до 47,8%, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».

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