В России стали реже приобретать однокомнатные квартиры

Готовые студии и полуторки стали пользоваться меньшим спросом. Согласно приведенным федеральной компанией «Этажи» данным, доля спроса на однушки и студии на вторичном рынке уменьшилась с 60,3% до 47,8%, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Известия».