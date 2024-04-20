Единственная в России клоунесса рассказала о тайных обществах и запретах в цирке

20 апреля отмечается Всемирный день цирка. Единственная в России цирковая соло-клоунесса Ксения Зубова рассказала, существует ли тайная организация цирковых артистов, почему цирк возвращает утраченные после развала СССР позиции, кто лучший комик и ставит ли она эмодзи клоуна в мессенджерах.