Парламентские выборы: кто, куда и с кем?

Парламент установил дату парламентских выборов. Они состоятся 28 сентября, хотя оппозиция предлагала провести голосование в ближайшее воскресенье после истечения полномочий нынешнего законодательного органа – 27 июля, чтобы “спасти то, что ещё осталось от страны”.