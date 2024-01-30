Юлия Такшина впервые рассказала про служебные романы и любовь на съемочной площадке

Актриса Юлия Такшина высказалась про отношения с Григорием Антипенко Актриса Юлия Такшина рассказала о своей личной жизни, служебных романах и своем отношении к Константину Юшкевичу, с которым играет возлюбленных в сериале «Балабол».
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