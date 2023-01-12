Постпредство России инициировало заседания СБ ООН по Украине 17 января

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что постпредство страны при организации инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что постпредство страны при организации инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
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