Салливан допустил пересмотр позиции по ударам ВСУ американским оружием вглубь РФ

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев Вашингтон допускает возможность пересмотра своей позиции относительно возможности нанесения ВСУ ударов американским оружием вглубь России, однако пока этого не произошло, заявил 19 июля советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на площадке Аспенского форума.